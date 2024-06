CPI das Apostas Esportivas ouve na terça ex-assessor do Ministério da Fazenda

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas ouvirá na terça-feira (2), às 14h30, o ex-assessor especial do Ministério da Fazenda José Francisco Manssur. O requerimento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE).

No requerimento ( REQ 28/2024 - CPIMJAE ), o senador relata que, segundo publicação darevistaVejaem setembro de 2023, Manssur alertou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre um pedido de R$ 35 milhões feito por um deputado federal a uma associação de empresas de apostas. O dinheiro seria para defender os interesses do setor na regulamentação e evitar represálias na CPI das Apostas Esportivas da Câmara dos Deputados.

A denúncia da revista aponta que o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), relator da CPI, teria solicitado a quantia para oferecer proteção e apoio ao setor. Manssur teria sido procurado pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que relatou ter sido abordado pelo deputado e outros membros da CPI em busca de vantagens financeiras.

Girão afirma que a convocação de Manssur pela CPI tem como objetivo esclarecer questões relacionadas às denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. “Por tais razões, considera-se que o depoimento do senhor José Francisco Manssur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, permitirá a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da comissão”, explica o senador.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira