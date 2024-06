Janaína celebra entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida no Ceará

A senadora Janaína Farias (PT-CE) destacou, em pronunciamento na terça-feira (25), a entrega de 416 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida no Ceará. Ela lembrou que essas obras, que tiveram início em 2012, fazem parte de um empreendimento maior de 5 mil unidades habitacionais.

— Na quinta-feira [passada], o presidente Lula foi ao Ceará entregar essas moradias, e vimos a alegria da população que estava lá recebendo essas casas. São moradias para quem precisa delas. Então a gente fica feliz de ter participado desse momento.

A senadora ressaltou que durante um período o programa Minha Casa, Minha Vida ficou sem incentivos, mas que agora a população pode desfrutar de uma moradia digna. A parlamentar ainda parabenizou o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o ministro das Cidades, Jader Filho, pelo compromisso com a retomada e a finalização de obras de grande importância para a população.

Janaína Farias também destacou que o presidente Lula anunciou mais investimentos em educação e saúde para o estado do Ceará. Ela disse que no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foram destinados quase R$ 800 milhões para novos institutos federais e para a consolidação de infraestruturas educacionais já existentes.

— O Ceará só agradece esse investimento. A educação brasileira agradece, a saúde também agradece. Só agradeço, mais uma vez, ao presidente Lula, ao ministro da Educação [Camilo Santana], à ministra da Saúde [Nísia Trindade] e ao ministro das Cidades [Jader Filho]. Em setembro, o presidente Lula voltará para inaugurar mais de mil unidades habitacionais do mesmo empreendimento que começou em 2012, não teve continuidade, mas que, no ano passado, teve as obras retomadas. E o presidente vai entregar [mais moradias].