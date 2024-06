Humberto Costa celebra dados econômicos sobre ocupação da população

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou, em pronunciamento na terça-feira (25), que um estudo recente sobre a economia brasileira mostra que o número de pessoas ocupadas atingiu um marco histórico em 2023. Segundo o parlamentar, a taxa de ocupação chegou a 57,6% da população, o equivalente a 100,7 milhões pessoas. Humberto também destacou que o país tem, atualmente, o maior número de pessoas com carteira assinada desde 2012, chegando a 37,4% da população ocupada.

— A realidade mudou com o aumento da renda e a queda da inflação. O consumo de carne subiu mais de 4% e o de bebidas, mais de 9%. A quantidade de pessoas em situação de extrema pobreza tem se reduzido drasticamente no Brasil desde a pandemia. De 33 milhões de pessoas nessa condição, de extrema pobreza, o número caiu para 27,5 milhões no ano passado, primeiro ano do governo do presidente Lula. São índices positivos, especialmente puxados pelo Nordeste, que representa 50% da redução da extrema pobreza no nosso país.

Humberto também afirmou que o número de pessoas que enfrentavam insegurança alimentar e nutricional grave caiu de 33 milhões para 8,7 milhões em 2023. Para o senador, a população está sendo beneficiada por enormes avanços em diversas áreas:

— Crescimento do produto interno bruto [PIB] de 0,8% no primeiro trimestre, maior do que o dos Estados Unidos e de países da União Europeia, para surpresa do mercado, mostrando assim a robustez da nossa economia e a resiliência do país para enfrentar uma série de fatores desfavoráveis. Retomamos o posto de oitava economia do planeta e, seguramente, chegaremos à sexta posição muito em breve. Temos registrado sucessivos recordes históricos em vendas externas, como o atingido em março passado, quando movimentamos mais de US$ 29 bilhões.