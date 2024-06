Creches e escolas de 189 cidades de SP recebem R$ 150 milhões para obras e melhorias

O governador Tarcísio de Freitas autorizou nesta quinta-feira (20) a assinatura de novos convênios com 189 municípios para aumentar o número de vagas em creches e escolas e melhorar os ambientes das unidades de ensino em diversas regiões administrativas de São Paulo. Os investimentos somam R$ 150 milhões e serão aplicados na construção, ampliação, reformas e compra de equipamentos para uso das instituições de educação da rede pública.

“A creche é importante para todos os municípios. É importante para o pai, para a mãe, para começar a inserir a criança em sociedade, a moldar a trajetória acadêmica dela. Temos que pensar na alfabetização na idade certa, é o grande desafio”, afirmou o governador. “São R$ 150 milhões para que os prefeitos façam a recuperação da infraestrutura, reforma nas escolas e creches existentes, unidades novas, ampliação de vagas. Quando falamos em municipalismo é isso, é dar apoio ao município, pensar na política pública como um todo, desde a primeira infância até a universidade”, completou Tarcísio.

A cerimônia no Palácio dos Bandeirantes reuniu o secretário executivo da Educação do Estado de São Paulo, Vinicius Neiva, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, parlamentares estaduais, municipais, prefeitos das cidades contempladas e representantes de departamentos e instituições de ensino de São Paulo.

No total, o aporte estadual vai viabilizar 17 novas creches e duas novas escolas municipais, além de 86 ampliações de creches. Estão previstas ainda reformas, construção de quadras, compra de mobiliário e equipamentos, entre eles aparelhos de ar-condicionado. O convênio para as obras será por meio do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo, o Painsp, e o investimento será da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Entre as cidades paulistas que receberão novas creches estão Assis, Atibaia, Boituva, Caçapava, Campo Limpo Paulista, Conchal, Cravinhos, Fartura, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Narandiba, Pratânia, Presidente Venceslau, Rio Claro, Rio Grande da Serra, Suzano e Tambaú. Nas cidades de Mirante do Paranapanema e São Pedro Turvo serão construídas escolas municipais por meio do convênio.

“Nos primeiros 17 meses de governo, a Educação investiu R$ 960,7 milhões e entregou 1.145 obras de escolas em todo o território paulista. O trabalho que tem sido desenvolvido pretende atrelar o aprendizado a ambientes de qualidade para o desenvolvimento dos estudantes, considerando estrutura e ferramentas para a oferta de aulas que promovam a melhoria do ensino público paulista”, afirmou o secretário executivo, Vinicius Neiva.

Na atual gestão, o Governo de São Paulo fortaleceu a rede de apoio para que as mães consigam permanecer no mercado de trabalho com a inauguração de 40 creches no Estado, com orçamento de R$ 81,6 milhões, valor investido entre construção e mobiliário. Com essas unidades, foram criadas 5.200 novas vagas.