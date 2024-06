Nelsinho defende manejo integrado do fogo para combater incêndios no Pantanal

Os incêndios florestais que atingem o Pantanal foram tema do pronunciamento que o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) fez na quarta-feira (19). Ele afirmou que mais de 332 mil hectares foram queimados nos primeiros cinco meses deste ano. Segundo o parlamentar, a área atingida já é 39% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior.

— Há a necessidade de se chamar atenção para a importância do manejo do fogo e de se incorporar essa visão nas políticas públicas. O fogo é um risco e um perigo para a integridade do meio ambiente. Manejar o fogo significa integrar a visão da preservação ambiental com os aspectos funcionais e culturais do seu uso em diversas práticas agrícolas e as funções ecológicas que assume em alguns contextos. A abordagem do manejo do fogo deve levar em conta não só os riscos que as queimadas e os incêndios representam, mas também a cultura e a ecologia do fogo.

Nelsinho destacou que o Mato Grosso do Sul conta, desde 2021, com o Plano Estadual de Manejo Integrado de Fogo. Também ressaltou que 65% da área do Pantanal está nesse estado e que o manejo do fogo tem sido cada vez mais estratégico na região.

— Agora, precisamos de mais sinergias. A implementação bem-sucedida de uma política de manejo integrado do fogo requer uma abordagem multidisciplinar, colaborativa, implicando um processo dinâmico de gestão integrada em vários níveis, envolvendo governos, comunidades locais, organizações não governamentais e cientistas. Insisto, particularmente, sobre a necessidade da articulação dos diferentes níveis — nacional, internacional e local —, visto que o problema do manejo do fogo atravessa todas essas divisões e envolve, centralmente, esforços nesses diversos níveis. Cada vez mais se torna urgente a aplicação dessa política ambiental.