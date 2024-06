Flávio Azevedo toma posse e assume vaga de Rogerio Marinho por 4 meses

O empresário Flávio Azevedo (PL-RN) tomou posse como senador nesta quarta-feira (19), em solenidade no Plenário do Senado. Ele foi eleito em 2022 como primeiro suplente de Rogerio Marinho (PL-RN), que se licenciou por 120 dias para tratar de interesse particular e deve ficar afastado até meados de outubro.

Após fazer o juramento de posse e prometer guardar a Constituição Federal e as leis do país, Azevedo elogiou a atuação de Rogerio Marinho e afirmou que fará “o possível” para substituí-lo.

— Vai ser muito difícil, quase impossível, substituir o senador Rogerio Marinho. É uma missão difícil e espinhosa, mas vou ter que fazer o possível para isso— declarou.

No breve pronunciamento de posse, o novo senador acrescentou que “quando a Justiça é injusta, nós temos todo o direito de desobedecê-la”.

— Eu faço dessa frase a minha inspiração para os quatro meses que vou passar aqui — disse.