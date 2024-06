Governo de SP repassa R$ 40 milhões para fortalecer assistência hospitalar em Guarulhos

O governador Tarcísio de Freitas autorizou nesta quarta-feira (19) em visita ao município de Guarulhos, na Grande São Paulo, o repasse de R$ 40 milhões para ações de custeio e assistência à saúde do município. Os recursos serão disponibilizados à prefeitura local para fortalecer o atendimento hospitalar de instituições públicas da cidade, beneficiando diretamente a população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nós estamos hoje aqui para liberar o dinheiro que vai ser aplicado no término da construção do Hospital da Mulher, que vai ganhar pelo menos mais 26 leitos. E para a gente terminar a adaptação do segundo, terceiro e do quinto andar do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, um hospital que vai sair de 168 leitos e vai ganhar mais 103 leitos”, afirmou o governador. “Com os outros leitos já abertos, é como se a gente estivesse construindo outro hospital regional de médio porte aqui em Guarulhos, usando a capacidade que já está instalada. É disso que a gente está falando”, acrescentou.

A agenda em Guarulhos teve a participação do secretário de Estado de Saúde, Eleuses Paiva, além de parlamentares estaduais, vereadores, do prefeito local, de gestores e trabalhadores da área de saúde municipal e regional.

>Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, em Guarulhos

Os recursos serão disponibilizados por meio da Secretaria de Estado de Saúde em parcela única. Do total, R$ 30 milhões vão para a reforma do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, unidade referência para o município e que já realizou mais de 11,6 mil procedimentos hospitalares entre janeiro do ano passado e março deste ano. Os R$ 10 milhões restantes serão destinados para conclusão das obras do Hospital da Mulher, entre outros serviços.

“Quando assumimos o governo do Estado, o governador Tarcísio sempre nos falou sobre a preocupação com o tamanho das filas, da sua preocupação em garantir saúde para a população. Estamos trazendo esses recursos para melhorar um atendimento que há tempos era esperado. E estamos conseguindo transformar o que era um sonho numa realidade”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Eleuses Paiva.

Entre as medidas do governo paulista para o fortalecimento da assistência à saúde do município, Tarcísio de Freitas também anunciou a aquisição e instalação de um equipamento de ressonância magnética para o Complexo Hospitalar Padre Bento, importante instituição de atendimento público da cidade.

Outras ações

Entre janeiro e março deste ano, o governo paulista, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, repassou R$ 10,6 milhões para seis instituições filantrópicas de Guarulhos via Tabela SUS Paulista. O valor pago às entidades pelo Estado remunera em até cinco vezes mais do que o repassado pelo governo federal para procedimentos de saúde.

Já em fevereiro deste ano, o Governo de SP também realizou a antecipação do pagamento de R$ 6,3 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para suporte ao enfrentamento das arboviroses urbanas em Guarulhos. Está previsto também o repasse de mais R$ 12,9 milhões referentes ao IGM-SUS, totalizando mais de R$ 19 milhões para a atenção primária da saúde do município.