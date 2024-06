Semosp conclui a construção e recuperação de pontes no setor rural

Visando facilitar o escoamento da produção agrícola e melhorar o transporte escolar na zona rural, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), mantém ritmo intensificado nos trabalhos de construção e recuperação de pontes, além da revitalização das estradas vicinais. Foram concluídas as reformas em duas pontes de madeiras do setor Riachuelo.



Nos últimos dias, a equipe de pontes da Semosp esteve concentrada na recuperação de parte da ponte sobre o rio Molinho, linha 78. A travessia de cerca de 30 metros, passou pela restauração, com a troca do madeiramento de aproximadamente 10 metros comprometidos. Os trabalhos foram realizados em tempo hábil, de forma a não prejudicar os moradores da linha.



Ainda na mesma região, no travessão da Lh- 74, com Lh-78, a equipe da Semosp iniciou nesta quinta-feira (13), os trabalhos de recuperação de uma ponte de porte médio (7 metros), sobre um igarapé. No local, todo o madeiramento comprometido foi retirado e substituído por pranchas novas, garantindo qualidade e segurança na reforma.



Em meados do mês de maio, a equipe da Semosp realizou a construção de uma nova ponte no rio Riachuelo, na linha 102. Para a intervenção medindo 29,5 metros de comprimento, foi usado madeiras padrão. A nova ponte conta com cabeceira a base de pedras grandes, de forma a evitar estrago com as constantes enchentes causadas no período das chuvas.



Paralelo aos serviços de construção e recuperação de pontes, a Prefeitura mantém equipes de terraplanagem atuando nos quatros setores rurais do município, com patrolamento, encascalhamento das vias, limpeza de saídas d’água, além de abertura de valas para o escoamento das águas das chuvas e a implantação de bueiros quando necessário.