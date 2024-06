Sumaré tem reforço no ensino profissionalizante com nova sede da Etec e Fatec

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta terça-feira (18), em Sumaré, região de Campinas, a nova sede da Escola Técnica (Etec) e da Faculdade de Tecnologia (Fatec). São 4,7 mil metros quadrados de área, em um espaço amplo e moderno para atendimento a 677 estudantes. Foram R$ 14,1 milhões de investimento na ação que reforça o compromisso do governo paulista em valorizar o acesso à educação profissional e tecnológica no estado.

“Quando a gente está entregando escola, formação profissional, a gente está entregando futuro. A gente está entregando esperança e inserção no mercado de trabalho”, afirmou Tarcísio. “Aqui temos o curso integrado de administração e meio ambiente, o curso de gestão e logística integrada, de gestão em negócios e inovação. Quanta ferramenta que a gente vai dar aos nossos alunos. É a ligação direta para o acesso às melhores universidades do país e para o mercado de trabalho”, acrescentou.

A cerimônia de entrega da nova sede teve a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Vahan Agopyan, da diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá, parlamentares estaduais, municipais, gestores, diretores, professores, colaboradores e alunos das instituições.

Salas receberam novas estruturas

Divididos em três blocos, a unidade conta com 4,7 mil metros quadrados de área construída. São 15 salas de aula e 8 laboratórios, sendo quatro de informática, um de análises químicas, um de análises instrumentais, um de microbiologia e um de eletrônica, além de sala de integração criativa com espaço maker, quadra poliesportiva com arquibancada, refeitório e sanitários acessíveis, entre outros ambientes.

O Governo de São Paulo investiu R$ 14,1 milhões na construção da unidade em terreno cedido pela prefeitura local. Entre 2023 e 2024, a gestão Tarcísio superou os R$ 470 mil em investimentos estaduais na aquisição de mobiliário e equipamentos para atender as duas unidades.

Etec de Sumaré

Criada pelo governador em julho de 2023, a Etec iniciou as atividades no segundo semestre do mesmo ano. Atualmente, a unidade tem 144 matriculados, divididos entre o curso técnico de Administração e o Ensino Médio integrado ao Técnico de Administração e Meio Ambiente. No processo seletivo para o próximo semestre, a Etec ofereceu 40 vagas para Administração.

Fatec Sumaré

Implantada no segundo semestre de 2018, a Fatec começou as atividades em um prédio reformado e adequado pela prefeitura. A mudança para a nova sede foi em agosto do ano passado. Os 533 alunos matriculados estão distribuídos nos seguintes cursos superiores de tecnologia: Gestão de Logística Integrada, Gestão de Negócios e Inovação e Gestão de Recursos Humanos.

O curso de Gestão de Negócios e Inovação foi eleito o melhor do Brasil pela última edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), realizado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2022. Na tabela de convergência do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia do MEC, a graduação equivale a Processos Gerenciais. Ao conquistar conceito 5, o maior possível na avaliação, o curso foi o primeiro colocado entre as instituições de Ensino Superior, tanto públicas quanto privadas, no país.