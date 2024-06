Zenaide defende ausência de ministra da Saúde em sessão sobre assistolia fetal

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) justificou, durante pronunciamento nesta terça-feira (18), a ausência da ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, em sessão de debate temático sobre assistolia fetal, realizada na segunda-feira (17). Segundo a senadora, a ministra tinha compromissos oficiais em Roraima. A sessão atendeu ao requerimento do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que lamentou a ausência da ministra ou de algum outro representante da pasta.

Zenaide destacou que Nísia estava participando da assinatura de uma ordem de serviço do Ministério da Saúde para a retomada da obra do Hospital Geral de Roraima, no plano de expansão da radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS). A senadora ressaltou que a ministra também assinou um termo de compromisso da Caixa Econômica Federal, que tem como recebedor o Fundo Estadual de Saúde de Roraima, no valor de R$ 17 milhões, referente à construção de uma policlínica no estado.

— O lugar mais próximo hoje para o cidadão de Boa Vista e do estado de Roraima fazer um tratamento de câncer é em Manaus, que fica a 700 quilômetros de Boa Vista. A ministra também anunciou cinco novos médicos para o Programa Mais Médicos em Roraima, que chegarão em Boa Vista no dia 1º de julho, além de ter anunciado serviço odontológico móvel para diversas cidades do PAC [Programa de Aceleração do Crescimento]. Então, essa defesa, como mulher, da nossa ministra de Estado, Dra. Nísia que, na verdade, não esteve na sessão de debates temáticos porque estava em uma sessão que educa, que edifica e que constrói, defendendo a saúde.