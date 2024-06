Prefeitura conclui implantação de luminárias de LED em trecho da BR-364

Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), concluiu o trabalho de implantação de luminárias de LED no trecho urbano da BR-364, entre o Trevo da Campos Sales e o chamado "Trevo do Índio", no sentido Candeias do Jamari, logo após a entrada do Bairro Novo.

Todas as luminárias antigas foram substituídas pelas modernas de LED, mais econômicas, mais duradouras e com menor exigência de manutenção. No total, foram 1.700 luminárias de LED colocadas.

O serviço não é uma responsabilidade do município, mas a Prefeitura firmou Termo de Cooperação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), assegurando a realização do trabalho que iluminou todo esse trecho da rodovia, proporcionando maior segurança e visibilidade aos motoristas e pedestres que transitam pela via.

Foram implantados também 21 novos postes de iluminação e utilizados 1.200 metros de cabo de alumínio triplex. A ação faz parte do Programa Proled, iniciado em 2022 pela Emdur, que promove a ampliação e troca do antigo modelo de lâmpadas a vapor por LED.