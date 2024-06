Ieda Chaves solicita policiamento ostensivo e novos totens de segurança no Morar Melhor

Preocupada com o bem-estar e segurança da população, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), solicitou do Governo de Rondônia, através dos Requerimentos 1216/2024 e 1217/2024, informações da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), sobre a presença de policiamento ostensivo e seu cronograma nas dependências e arredores do residencial Morar Melhor, em Porto Velho, além da ampliação do sistema de monitoramento.

De acordo com a parlamentar, é preciso obter o detalhamento sobre as ações específicas e eficazes que estão sendo realizadas para combater a criminalidade na região. "A segurança dos moradores dos residenciais Total Ville 1 e 2, bem como dos próprios moradores do Morar Melhor, deve ser priorizada, garantindo a tranquilidade e a proteção da comunidade", argumentou ela no documento.

Ieda Chaves requereu ainda que haja a ampliação do policiamento ostensivo, com maior frequência das rondas policiais e a instalação de novas câmeras de segurança (totens) que possam garantir um ambiente mais seguro. Ela ainda defendeu que "a implementação de estratégias eficazes de segurança pública é fundamental para a promoção da paz social e do bem-estar dos cidadãos".

Por fim, o Requerimento busca a implementação de novas ações, consideradas fundamentais à promoção da paz social e do bem-estar, além de ser um direito fundamental do cidadão.

Prazo

Assinado na última semana, espera-se que o Governo de Rondônia responda aos questionamentos com brevidade à Casa de Leis.