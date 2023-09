Comissão de Esporte debaterá manipulação de resultados

O ministro do Esporte, André Fufuca, foi convidado para audiência pública da Comissão de Esporte (CEsp), nesta quarta-feira (20), que tem por objetivo debater a manipulação de resultados.

Além do ministro, os membros da CEsp deverão ouvir o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues Gomes; o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Futebol, Ronaldo Botelho Piacente; o subprocurador-geral do STJD do Futebol, Rafael Bozzano; o promotor de justiça do estado de Goiás eresponsável pela investigação, Fernando Martins Cesconetto; o assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Manssur; o diretor-?residente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, André Pereira Cardoso Gelfi; o advogadoespecializado em direito desportivo,Andrei Kampff; o diretor da Associação Brasileira de Defesa da Integridade do Esporte (Abradie), Guilherme Buso; o árbitro de futebol Bruno Arleu de Araújo; o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme; e o presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas (Abraesp), Rodrigo Alves.

A realização da audiência pública atende a requerimento ( REQ 1/2023 — CEsp ) do senador Romário (PL-RJ). Mencionando especificamente o futebol, ele justificou a proposição alertando para as frequentes denúncias de manipulação de resultados em um cenário de expansão do mercado de apostas esportivas.

“A necessidade de se garantir a transparência, a legalidade e o combate a práticas ilícitas não deixam dúvidas sobre a importância de se promover um debate amplo e aprofundado sobre essas questões, envolvendo representantes de instituições esportivas, autoridades governamentais, empresas do setor, especialistas e demais interessados”, avaliou o senador.

Em outros requerimentos, o próprio Romário e o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) acrescentaram nomes à lista de convidados. O evento está previsto para depois da sessão deliberativa da CEsp, que começa às 9h30, na sala 13 daAla Senador Alexandre Costa.