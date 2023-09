Irajá quer explicações sobre envolvimento do governador do TO com investigado

O senador Irajá (PSD-TO) questionou, em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (14), a origem do dinheiro depositado na conta pessoal do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (PSD). O senador apresentou na Tribuna um áudio no qual Wanderlei admite ter recebido R$ 5 mil do empresário tocantinense investigado por envolvimento em um suposto esquema de compra irregular de cestas básicas pelo governo do estado. Ele detalhou que o relatório da Polícia Civil aponta desvio de verbas na aquisição dos alimentos e o possível envolvimento do governador. O senador informou ainda que, no áudio gravado no último dia 5, Wanderlei afirma que o dinheiro é resultado de um "consórcio entre amigos”.

— Que tipo de grupo é esse? Que tipo de consórcio é esse que sai distribuindo dinheiro aos amigos e familiares do governador? [...] O tal empresário que está sendo investigado também era um amigo dele? [...] Qual é a origem desses R$ 5 mil que foram distribuídos a tantas pessoas, ditas pelo próprio governador? O que era esse consórcio e qual a sua finalidade? Será que foi só isso mesmo ou tem muito mais coisas por trás disso? —questionou.

O Senador Irajá ressaltou ainda que o governo do Tocantins estaria ligado a uma série de suspeitas, incluindo contratos sob auditoria no Tribunal de Contas da União (TCU), processos no Supremo Tribunal Federal (STF) e ações da Polícia Federal, como mandados de busca e apreensão na Secretaria Estadual de Saúde.

— Para completar, mais este escândalo vergonhoso de corrupção na compra de cestas básicas. É preciso que o governador explique às autoridades e, principalmente, aos tocantinenses a origem desses R$ 5 mil, que ele próprio confessou ter recebido de um consórcio nebuloso, indecoroso e imoral do qual ninguém sabe para que existe e que negócio ele realiza. O nosso estado não merece ter um novo escândalo a cada semana, anunciado na imprensa — concluiu.