Comissão de Relações Exteriores aprova Grupo Parlamentar Brasil-OCDE

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou a iniciativa do senador Marcos do Val (Podemos-ES) pela criação do Grupo Parlamentar Brasil-OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - PRS 30/2020 ). A criação do grupo parlamentar precisa agora apenas da chancela da Comissão Diretora do Senado para que possa ser efetivada.

O foco do Grupo Parlamentar Brasil-OCDE estará nos intercâmbios e troca de informações visando o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e parcerias de políticas públicas na área de segurança. Ainda segundo o projeto de resolução, a ideia visa desenvolver relações bilaterais diretas entre o Congresso Nacional e a OCDE, com foco na participação na Global Parliamentary Network, órgão parlamentar ligado à OCDE.Outro foco será efetivar cooperações técnicas.

O relatório pela aprovação da criação deste grupo foi feito pelo senador Flávio Arns (PSB-PR), e lido pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). O texto destaca a relevância que a OCDE dá ao Brasil, a despeito do país ainda não integrar o bloco.

— Nos últimos anos, a relação bilateral beneficiou-se da decisão tomada pela OCDE de estreitar os laços com nações emergentes, considerando o Brasil, entre outros, como 'key partners' (parceiros-chave). Hoje praticamente todos os ministérios e muitos órgãos da administração pública federal e estadual no Brasil estão envolvidos em cooperações com a OCDE. Além disso, o Brasil é hoje um dos 6 candidatos a entrar formalmente no bloco — pontuou Astronauta Marcos Pontes, ao ler o relatório de Flávio Arns.