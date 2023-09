CRE aprova criação do Grupo Parlamentar Brasil-Costa Rica

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (14) a iniciativa do senador Chico Rodrigues (PSB-RR) para a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Costa Rica ( PRS 82/2023 ). A criação do grupo precisa agora só da chancela da Comissão Diretora do Senado para ser efetivada.

O relatório pela aprovação deste grupo parlamentar foi feito pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e lido pelo senador Fernando Dueire (MDB-PE). E destaca que Senado pode incrementar as relações entre os dois países.

— Os grupos parlamentares tem se revelado importantes instrumentos de diplomacia parlamentar. Através deles podem ser viabilizadas trocas de experiências entre os Legislativos nacionais que, com frequência, são tratadas unicamente no âmbito dos Poderes Executivos. A participação dos Parlamentos é, sem dúvida, uma forma de democratizar as ações, aproximando as iniciativas de intercâmbio dodia a dia dos cidadãos — destacou Dueire.

O relatório aprovado pontua também que a Costa Rica é uma importante plataforma visando aumentar as exportações brasileiras para a América Central e o Caribe, segundo dados do Itamaraty.