Líder oposicionista da Venezuela será ouvida pela CSP na terça-feira

A Comissão de Segurança Pública (CSP) ouve na terça-feira (12) a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, sobre a situação das liberdades e garantias individuais naquele país. A iniciativa é do senador Sérgio Moro (União-PR), que pretende discutir ainda o reflexo da instabilidade política e social na Venezuela sobre a segurança pública do Brasil. A audiência pública está marcada para as 11h.

Maria Corina Machado é ex-deputada da Assembleia Nacional, além de fundadora e coordenadora nacional da Frente Venezuelana. No requerimento (REQ 28/2023 - CSP) , Moro destaca que, diante da instabilidade política e social no país vizinho, o Brasil tem sido um dos principais destinos de venezuelanos.

“A instabilidade pela qual passa o Estado vizinho tem gerado graves reflexos na segurança pública. Como nação fronteiriça, os graves problemas reflexos de segurança pública naquele país fatalmente ressoam também no Brasil”, afirma o senador.

Para Sérgio Moro, é preciso proteger forças políticas e sociais dissidentes na Venezuela. “Daí a importância de nós ouvirmos Maria Corina Machado. Poderemos nos informar melhor sobre a situação real de desrespeito à liberdade e aos direitos na Venezuela, mas também contribuiremos para agregar visibilidade a essa líder oposicionista, que precisa de proteção da comunidade internacional para realizar seu trabalho e poder continuar concorrendo, ainda que de maneira desigual, nas eleições”, justificou.