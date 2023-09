Senado homenageia Amapá por seus 80 anos

Construída no século XVIII, à beira do Amazonas, em reação a suposta invasão francesa, a Fortaleza de São José de Macapá é a maior fortificação do Brasil e deu origem à Vila de São José de Macapá, futura capital amapaense - Foto: Secom/GEA

Será realizada na segunda-feira (11), a partir das 10h, uma sessão especial em homenagem aos 80 anos de criação do território do Amapá. A homenagem atende a pedido do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

No requerimento, Randolfe lembra que o então território do Amapá foi estabelecido em 1943, a partir de desmembramento do estado do Pará, oficializado após decreto do presidente Getúlio Vargas. No início, a administração do Amapá permaneceu dividida entre a União e o governo do Pará, mas o contínuo processo autonomista se manteve, e foi finalizado na Constituição de 1988, quando o Amapá torna-se um dos 27 estados da Federação.

Para Randolfe, a sessão no Senado será uma oportunidade para que os brasileiros de outras regiões conheçam melhor o Amapá. O senador lembra que o Amapá chegou a ser disputado através de batalhas militares durante o período colonial, quando o território foi cobiçado por França, Holanda e Inglaterra.

"Foi berço de batalhas, sendo alvo de disputas entre ingleses, holandeses e franceses pela posse do cobiçado território. Em Macapá, por exemplo, foi construída a maior fortaleza da história do período colonial português: aFortaleza de São José de Macapá", menciona o requerimento que deu origem à homenagem.

Randolfe ainda destaca que os povos originários da região também exerceram um papel decisivo para que o Amapá não caísse sob mãos francesas, holandesas ou inglesas.