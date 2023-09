Girão denuncia impactos da explosão das apostas esportivas on-line no Brasil

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) compartilhou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (5), preocupação com a rápida disseminação do "vício" em apostas esportivas entre torcedores, com a popularização dos jogos on-line, conhecidos como bets. Para o senador, esse mercado tem gerado um impacto "devastador na vida de milhões de brasileiros, especialmente os amantes de futebol".

O parlamentar reforçou que a paixão das torcidas pelos times e pelos atletas está sendo explorada pelas plataformas de jogos, que incentivam as apostas durante as partidas de futebol. Ele também ressaltou que o hábito tem estimulando outros vícios, gerando consequências mais graves, como o aumento dos casos de suicídio.

— Os bets, que estão viciando, estão levando à beira do abismo milhões de brasileiros que gostam especialmente de futebol [...] Até evangélicos que nunca colocaram uma gota de álcool na boca estão se viciando [...] E isso vai ter um efeito devastador de endividamento dos mais vulneráveis [...] Jogadores compulsivos tendem a cometer diversos crimes e fraudes para conseguir financiar o seu vício [...] Estudos publicados peloThe New York Timesapontam que entre 50% e 80% dos ludopatas [quem tem compulsão por jogos de azar] já pensaram em suicídio — destacou.

O senador denunciou que mais de 500 licenças foram emitidas para sites de apostas, e no primeiro semestre de 2023, 69 empresas registraram suas operações, movimentando cerca de R$ 150 bilhões anualmente. Girão alertou também para a suspeita de manipulação de resultados em eventos esportivos, como denúncias de jogadores comprados para forçar cartões amarelos, por exemplo.

— Isso porque, nesses sites, se aposta em quase tudo, número de escanteios, pênaltis, cartão amarelo [...] Já foram comprovadas denúncias em praticamente todos os campeonatos, inclusive no futebol feminino. Recentemente, um jogador importante da Série A foi condenado e suspenso da prática do futebol por um ano por ter forçado um cartão amarelo em troca de dinheiro. Em 2022, o próprio campeonato cearense chegou a ser suspenso em virtude de fortes denúncias de manipulação de resultados — concluiu.