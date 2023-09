Marcos do Val condena vazamento de arquivos pessoais na imprensa

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou estar sofrendo uma "censura velada” e tendo sua vida pessoal "devassada" após ter sido "injustamente" incluído no inquérito que investiga os atos de vandalismo contra as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro. Em pronunciamento nesta terça-feira (5), o parlamentar criticou a inserção de seus arquivos, imagense conversas pessoais no inquérito.

Marcos do Val alertou para a “gravidade" do caso e pontuou que teve sua intimidade violada e "trechos antagônicos" de sua vida pessoal vazados na imprensa.

— A quem interessa a divulgação desse conteúdo? Haja vista que não tem absolutamente nada a ver com o inquérito. Acredito que já que não encontraram nada de relevante que me incriminasse juridicamente, passaram a usar o diálogo íntimo para expor a minha vida privada e denegrir a minha imagem e a imagem da minha família.

O senador criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que a decisão relacionada ao inquérito foi monocrática. Marcos do Val também disse que foi“censurado” ao ter suas redes sociais suspensas e que está "impedido de exercer suas funções, desprotegido de suas prerrogativas e inserido em um inquérito motivado por uma simples perseguição”.