Plenário autoriza empréstimo externo de US$ 36 milhões a Sergipe

Em votação simbólica, o Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (5) o projeto de resolução que autoriza ao estado de Sergipe tomar empréstimo de US$ 36 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O PRS 91/2023 , que segue para promulgação, deriva de mensagem presidencial ( MSF 59/2023 ) aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em reunião nesta terça e recebeu parecer favorável do senador Laércio Oliveira (PP-SE).

O empréstimo, com prazo total de pagamento de 294 meses, tem por objetivo financiar o Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão Social e de Atenção à Saúde (Proredes), visando ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde no estado e modernizar os processos assistenciais e de gestão. Estão previstas, entre os resultados esperados com a implementação do programa, a ampliação da oferta de serviços oncológicos e materno-infantis, a capacitação de gestores e profissionais da saúde e a melhoria da gestão hospitalar e logística de medicamentos.

Na discussão, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relatorad hocdo projeto, salientou a urgência da medida, de modo a garantir o reaparelhamento da estrutura de saúde e assistência em Sergipe. Para ele, as condições do empréstimo são vantajosas para o estado.

— A ideia é meritória. Acredito que a aprovação vai permitir uma melhor qualidade de vida para o sergipano — concluiu.