Kajuru celebra crescimento do PIB

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (5), o crescimento de 0,9% do produto interno bruto (PIB) no segundo trimestre de 2023, em comparação com os três meses anteriores. Segundo o parlamentar, o índice surpreendeu a maioria dos analistas, que projetavam crescimento de apenas 0,3%. Os dados foram divulgados na sexta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, de acordo com o senador, colocam o Brasil em sexto lugar entre os 49 países que já divulgaram os resultados do primeiro semestre.

— Foi o segundo trimestre consecutivo em que a economia brasileira cresceu acima do esperado. No primeiro trimestre, a evolução foi de 1,8%. Há que se destacar aspectos positivos no crescimento do PIB brasileiro no segundo trimestre deste ano. A indústria apresentou crescimento — ao contrário do primeiro trimestre, quando teve um leve recuo — e o setor de serviços manteve-se em alta. A agropecuária teve queda pequena, de 0,9%, o que já era esperado, por causa da elevação recorde de 21,6% no primeiro trimestre, o melhor resultado em 26 anos.

O senador ressaltou ainda a queda na taxa de desemprego, divulgada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Segundo Kajuru, o índice relativo à desocupação ficou em 7,9% no trimestre, o que representa o menor resultado para o período desde 2014, e um recuo de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado.

— Se ainda é grande a população desocupada, 8,5 milhões de pessoas, há que se, então, registrar o aumento significativo do número de pessoas trabalhando, atualmente um contingente superior a 99 milhões. Parte da mudança no mercado de trabalho tem a ver com o crescimento do setor de serviços, forte empregador. E a evolução do emprego ajuda a explicar o aumento no consumo das famílias, 0,9%, um dos fatores do crescimento do PIB acima do esperado no segundo trimestre.