Paim destaca programa do governo para combate à fome

O senador Paulo Paim (PT-RS) ressaltou, em pronunciamento nesta terça-feira (5), a situação da fome no país. O senador apontou estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional que afirma que mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil.Segundo ele, a situação se agravou nos últimos anos, devido à falta de políticas públicas direcionadas ao problema.

— Vale lembrar que o Brasil havia saído do Mapa da Fome, conforme a ONU [Organização das Nações Unidas], em 2014, por via de estratégias montadas pelos governos dos presidentes Lula e Dilma sobre segurança alimentar e nutricional — afirmou.

O senador destacou que o presidente Lula, recentemente, lançou o programa Brasil sem Fome, que tem como objetivo reduzir as desigualdades do país e ampliar a oferta de alimentos e as oportunidades de emprego e renda. São 80 ações e mais de 100 metas, distribuídas entre os programas de 24 ministérios, explicou Paim.

O parlamentar observou que essas ações estão organizadas em três eixos principais. O primeiro é o acesso a renda, trabalho e cidadania, que inclui políticas como o Bolsa Família, valorização do salário mínimo, inclusão produtiva e capacitação profissional. Também são contempladas ações relacionadas à alimentação adequada e saudável, como o plano Safra da Agricultura Familiar, combate ao desperdício e uma política agroecológica.

Além disso, as medidas incluem a mobilização e fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), adesão de estados e municípios, campanhas por um Brasil sem fome e a organização de uma rede de iniciativa da sociedade civil em parceria com o setor público e privado.

— O Brasil sem Fome tem entre suas metas reduzir, ano a ano, as taxas totais de pobreza e reduzir a menos de 5% o percentual de municípios em insegurança alimentar grave. Combater a fome envolve a participação de toda a sociedade, um esforço conjunto dos Poderes constituídos. Sábias decisões são aquelas enraizadas no amor, na sensibilidade, na fraternidade, na solidariedade e na ternura, que mostram o significado da vida, a inestimável importância da existência humana e o direito à dignidade sobre a terra em que se vive. O Brasil precisa de escolhas sábias. Combater a fome é uma delas — declarou.