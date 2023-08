Carvalho Junior critica fala de ministro da Agricultura sobre a Aprosoja

O senador Mauro Carvalho Junior (União-MT) criticou, em pronunciamento nessa quarta-feira (30), declarações do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na CPI do MST, sobre “politização”, “perda da legitimidade” e condução daAssociação Brasileira dos Produtores de Soja(Aprosoja).

— Não posso concordar com essa fala do ministro Carlos Fávaro sobre uma entidade que faz a diferença no estado de Mato Grosso e que, junto com a Fundação Mato Grosso, fez com que a evolução da nossa produção aumentasse muito nos últimos anos. E o que me deixa mais surpreso é que Fávaro iniciou a sua vida pública como presidente da Aprosoja. E, se houve alguns presidentes da Aprosoja que tomaram um rumo diferente, eles não são maiores que a entidade, e a entidade tem que ser respeitada — disse.

O senador destacou que a Aprosoja representa mais de 8 mil produtores, responsáveis pela colheita de mais de 43 milhões de sacas de soja por ano. Além disso, observou, a associação desenvolve programas como o Soja Legal e o Guardião das Águas, além de manter dois centros de pesquisa para melhorar a produtividade e a tecnologia da produção de grãos no estado.

Carvalho Junior ainda mencionou que o ministro Carlos Fávaro afirmou em vídeo “de forma maldosa” que a bancada federal e o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, solicitaram ao ministrodos Transportes, Renan Filho, a retirada de recursos das BRs 158, 242 e 080 para o Rodoanel de Cuiabá.

— Em nenhum momento, a bancada federal e o governador Mauro Mendes colocaram essa fala. Muito pelo contrário, pedimos ao ministro a manutenção dos recursos e a liberação das licenças ambientais dessas três BRs, criando, assim um constrangimento grande com 98% da bancada federal e com o governador do estado. Deixo a minha indignação com a forma como um ministro, que tem que ter a capacidade de unir o agronegócio brasileiro, a sua bancada federal, não só de Mato Grosso, mas do Brasil, tem esse tipo de atitude que não contribui em nada para o desenvolvimento e para o crescimento do país — lamentou.