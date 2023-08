Seif homenageia sua avó, que morreu no domingo

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (30), o senador Jorge Seif (PL-SC) prestouhomenagem asua avó materna, Noêmia Miguel Felippe, que morreu no domingo (27), aos 90 anos, no Rio de Janeiro.

Seif destacou que ela foi comerciante e sempre se envolveu em causas sociais. Teve 4 filhos, 8 netos, 15 bisnetos e 2 trinetos. Segundo o senador, Da. Noêmia estava sempre à frente do seu tempo. Foi ela quem o ensinou a dirigir.

— Minha mãe tinha medo, mas ela me colocava do lado e me fazia andar com o Fiat Uno dela, quando eu tinha tenra idade

Seif contou ainda que sua avó tinha uma meta pessoal de chegar aos 90 anos, idade que ela alcançou na sexta-feira (25), apenas dois dias antes de sua morte.

— Faço aqui uma declaração de amor e de gratidão a todo o trabalho, seja dentro ou fora da política, seja dentro ou fora da família, que a Noêmia Miguel Felippe, prestou ao Brasil como exemplo de mãe, de mulher, de guerreira que venceu.