Senador Irajá aponta aumento da violência no Tocantins

Osenador Irajá (PSD-TO) alertou para o crescimento da violência no estado do Tocantins. Ele mencionou levantamento doMonitor da Violência — uma parceria entre o portalG1, a USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública — segundo o qual o estado foi o terceiro com maior alta no número de assassinatos no primeiro semestre de 2023, com aumento de 71,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.

—Enquanto os assassinatos reduziram no Brasil, a violência aumentou no Tocantins. Estamos na contramão do Brasil. Essa é uma triste realidade. Em janeiro e junho deste ano, 227 pessoas tocantinenses, irmãos e irmãs tocantinenses, foram vítimas de crimes violentos no meu estado.Não podemos permitir que tantas pessoas morram de forma violenta todos os dias —disse o senador em pronunciamento no Plenário na terça-feira (29).

Para o senador Irajá, a falta de gestão é um dos principais fatores que contribuem para o aumento da violência. Ele ressaltou a importância de investimento e políticas públicas em áreas como emprego, renda, educação e saúde, além de um sistema de segurança pública baseado na inteligência e não só na resposta à violência.

—Neste mês o governo federal, através do Fundo Nacional de Segurança Pública, destinou mais de R$ 35 milhões para o Tocantins. Vamos cobrar que esses recursos gerem resultados e, assim como estamos fazendo com os contratos suspeitos na saúde do Tocantins, vamos fiscalizar a aplicação desses recursos. Estaremos vigilantes para que esse investimento beneficie os tocantinenses que querem viver em paz e se sentirem seguros nas ruas — concluiu.