Kajuru critica aumento no preço dos combustíveis para consumidor final

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (29), o aumento no preço dos combustíveis para o consumidor final. Segundo o parlamentar, o valor está acima do projetado pela Petrobras ao reajustar os valores nas refinarias em 15 de agosto.

Kajuru ressaltou que esse foi o primeiro aumento desde que a empresa mudou sua política de preços em maio. Segundo o senador, o reajuste promovido em agosto significou um acréscimo de R$ 0,41 no litro de gasolina e R$ 0,78 no litro de diesel.

— Para o consumidor, considerando a parcela de biocombustível nos dois produtos, a alta média estimada pela Petrobras era de R$ 0,30 por litro de gasolina e R$ 0,65 por litro de diesel. Mas, segundo levantamento da ANP [Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis], a gasolina já acumulou aumento de R$ 0,35 por litro. No caso do diesel, o acréscimo foi de R$ 0,55 por litro. Porém, como o mercado já subira o preço antes mesmo do reajuste formalizado pela Petrobras, em duas semanas o aumento acumulado é de R$ 0,97 por litro. Com isso, já existem localidades em que o preço da gasolina beira R$ 7 [por litro]. Muita gente que está incomodada com as mudanças realizadas nos preços dos derivados de petróleo aproveita a circunstância para atribuir à Petrobras uma responsabilidade que não é dela.

O senador destacou que apesar da empresa fazer o reajuste nas refinarias, o preço final do combustível envolve distribuidoras, postos de combustíveis e eventuais “atravessadores”. Kajuru afirmou que a Petrobras não pode interferir no assunto e que a responsabilidade é da ANP, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

O parlamentar também afirmou que a privatização da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, acabou com o canal de diálogo direto da empresa com o consumidor final brasileiro.