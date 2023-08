Comissão debate condições das rodovias de Minas Gerais

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (17) sobre as condições das rodovias de Minas Gerais e o impacto no transporte agropecuário.

O deputado Zé Vitor (PL-MG), que solicitou o debate, explica que Minas Gerais possui a mais extensa malha rodoviária do Brasil, mas a maior parte das rodovias apresenta problemas. Ele destaca que não é raro os motoristas encontrarem pelo caminho pontes caídas, buracos, erosões e queda de barreiras.

"Segundo estudo publicado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), devido às condições precárias do pavimento, o custo do transporte rodoviário nas vias de Minas Gerais sofre acréscimo de 32,4%, tendo em vista que as rodovias com problemas têm menos segurança, exigem mais manutenção dos veículos e maior consumo de combustível", afirma o parlamentar.

Foram convidados:

- a coordenadora regional de fiscalização da infraestrutura rodoviária de Minas Gerais, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Raquel Correa Lacerda Dutra;

- o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabricio Galvão; e

- representante do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 6.