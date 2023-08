Comissão debate Plano Nacional da Juventude Negra Viva

Luizianne Lins quer informações sobre a formulação do plano - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (17) para discutir o Plano Nacional da Juventude Negra Viva. O debate atende a requerimento da deputada Luizianne Lins (PT-CE), que é presidente do colegiado.

Ela destaca que, em março, a Secretaria-Geral da Presidência da República, por intermédio da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial para a formulação do Plano Nacional Juventude Negra Viva, que visa contribuir com a redução de homicídios e vulnerabilidades sociais que atingem a juventude negra e o enfrentamento ao racismo estrutural.

"Nesse sentido, propomos a realização da audiência pública para que seja apresentado a esta comissão o andamento dos trabalhos, sua execução, perspectivas e desafios, além de ouvir a sociedade civil organizada, os movimentos, lideranças e militantes que possuem uma trajetória histórica na luta contra a vitimização dos jovens negros no Brasil", justificou a deputada.

Convidados

Foram convidados para o debate, entre outros:

- o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo;

- a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco;

- o secretário nacional de Juventude, Ronald Santos;

- o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo, Yuri Santos de Jesus Silva;

- a diretora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), Tamires Sampaio.

Confira a lista completa de convidados

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 9.