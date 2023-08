Cancelado debate sobre desafios e perspectivas da computação quântica no Brasil

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (16) com o tema "Computação Quântica no Brasil, seus desafios e perspectivas".

O colegiado ainda não marcou nova data para discutir o assunto.

A deputada Luisa Canziani (PSD-PR), que propôs o debate, destaca que a computação quântica é um campo promissor na pesquisa científica e tecnológica, com potencial para revolucionar a velocidade do processamento dos sistemas de tecnologia de informação e do tempo para solução de problemas complexos, especialmente na aplicação nas áreas da Criptografia e da Inteligência Artificial, mas pouco divulgado no País.

"Apesar dos avanços na área, a computação quântica ainda é um tema pouco conhecido no Brasil, principalmente por envolver conceitos complexos e abstratos da física quântica e pela falta de uma divulgação científica mais voltada ao público em geral, e não apenas focalizado no segmento acadêmico", afirma a deputada, que é presidente da comissão.

Para Luisa Canziani, o Brasil não pode ficar à margem desse avanço tecnológico. "Nesse sentido, queremos discutir a situação das tecnologias de computação quântica no Brasil, as principais iniciativas de pesquisa na área, os desafios tecnológicos e as oportunidades de negócios que essa tecnologia pode proporcionar", diz.