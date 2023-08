Cancelada audiência com Jean Paul Prates sobre produção de energia eólica pela Petrobras

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (16) com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sobre a produção de energia eólica pela empresa e transição energética.

O deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA) apresentou o requerimento para realização do debate. "Diante do relevante interesse público sobre energia eólica offshore e transição energética no Brasil, torna-se extremamente relevante o comparecimento do presidente da Petrobras a esta comissão", disse.

Ainda não foi marcada nova data para o debate.