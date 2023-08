Projeto abre crédito para Companhia Docas do Rio no Orçamento de 2023

Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro - (Foto: Portos do Rio)

O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 18/23 abre crédito suplementar no Orçamento de 2023 de R$ 26 milhões para a Companhia Docas do Rio de Janeiro. O crédito será destinado à ampliação e modernização do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro, com reforço estrutural.

Os recursos necessários sairão de cancelamento parcial de dotação prevista para dragagem e derrocagem no mesmo local.

O governo afirma que as empresas estatais, seguindo a dinâmica empresarial, possuem a necessidade de adoção de um planejamento flexível. “O que as leva a retificar, quando necessário, suas projeções orçamentárias, a fim de se adequarem a seus planos de negócios”, explica a justificativa que acompanha o projeto.

Segundo o governo, a mudança é compatível com a obtenção da meta de déficit primário de R$ 3 bilhões para as estatais federais, excluídos os grupos Petrobras e Eletrobras.

O projeto será analisado agora pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso Nacional.