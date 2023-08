Comissão debate relação da produção do hidrogênio sustentável com o setor dos biocombustíveis

Biomassa produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar - (Foto: Tecpar/Agência de Notícias do Paraná)

A Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (15) para discutir a relação da produção do hidrogênio sustentável com o setor dos biocombustíveis.

O debate foi solicitado pelos deputados Bacelar (PV-BA) e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), respectivamente, relator e presidente da comissão.

No requerimento em que pedem a realização da audiência, os parlamentares informam que a produção de biocombustíveis pode ser aumentada em mais de 40% sem a necessidade de cultivar um único metro quadrado a mais de terra, segundo novo estudo internacional que analisou a produção destes combustíveis renováveis a partir da cana-de-açúcar no Brasil.

"O CO2 liberado durante a produção de etanol pode ser convertido em metanol, a partir do uso de hidrogênio produzido no mesmo processo. Trata-se de uma alternativa promissora para momentos como os atuais de escassez de energia", ressaltam os deputados, que, com esse debate, esperam conhecer as alternativas possíveis de descarbonização que o uso do etanol e de outros biocombustíveis oferecem.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto:

- o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Alexandre Alonso;

- a especialista em Hidrogênio e Célula a Combustível e curadora da Biosphere World, Mônica Saraiva Panik;

- o assessor de Sustentabilidade, Descarbonização e Novas Tecnologias da Associação Brasileira de Bioinovação (Abbi), Tiago Giuliani.

A audiência está marcada para as 14 horas, no plenário 3.

A comissão

Criada a pedido do deputado Bacelar e instalada no final de maio, a comissão tem por objetivo acompanhar a implementação das medidas que estão sendo adotadas para a transição da energia verde no Brasil.

O plano de trabalho prevê 12 audiências públicas e visitas externas, nas cinco regiões brasileiras, para avaliar as políticas públicas que tratam do tema.

O relator espera apresentar o parecer em novembro, com a sugestão de criação de um marco regulatório que permita a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento de projetos voltados à transição energética, a exemplo da produção de hidrogênio.