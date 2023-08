Comissão debate abordagem humanizada da PRF a pessoas autistas

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (16) sobre o projeto "PRF Amiga dos Autistas". A proposta da Polícia Rodoviária Federal consiste em levar para as rodovias federais a preocupação dos agentes de segurança pública com as pessoas autistas, com a proposta de uma abordagem humanizada e diferenciada, confecção de cartilhas, treinamento de policiais em todo o Brasil e demais ações afirmativas.

O requerimento para realização do debate foi apresentado pelo deputado Luiz Couto (PT-PB). "É missão constitucional e legal do Congresso Nacional lutar pelos direitos das pessoas autistas. Isso significa, dentre outras coisas, dar visibilidade e construir políticas públicas para esse segmento", explicou.

Foram convidados para a audiência pública, entre outros:

- o presidente de honra do Movimento Orgulho Autista Brasil, Inspetor Fernando Cotta;

- o representante do projeto PRF Amiga dos Autistas, Igor Carvalho Ramos;

- o coordenador do Movimento Orgulho Autista Brasil, Alexandre Figueiredo;

- o presidente da Comissão de Direitos Humanos da PRF-DF, Teógenes Abreu.

A reunião corre às 14h30, no plenário 9. Confira a pauta completa.