Projeto da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis é debatido em seminário em SP

Evento foi realizado na Academia de Polícia Civil do estado de São Paulo - (Foto: Divulgação)

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promoveu, na quinta-feira (10), seminário em São Paulo sobre a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. O assunto é tema do Projeto de Lei 1949/07, do Executivo, que tramita na Câmara dos Deputados.

O seminário foi proposto pelo deputado Delegado da Cunha (PP-SP), que integra a comissão. Para ele, o evento alcançou seu principal objetivo. “Nossa intenção ao apresentar o requerimento solicitando a realização deste seminário era trazer à tona a discussão da Lei Orgânica. Um assunto suprapartidário e que atinge a todos os entes federativos da União”, disse o parlamentar.

Segundo Da Cunha, o projeto de lei pode ganhar tração com o avanço dos debates. “Nossa intenção é mobilizar a categoria no País e sensibilizar os deputados sobre a importância da aprovação deste tema para os policiais civis do Brasil”.