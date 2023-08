Comissão debate atuação do Exército em obras de infraestrutura

Militares do exército trabalham na segunda fase da obra da BR 163, no Pará - (Foto: Ministério da Defesa)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (16) sobre a atuação do Exército como executor de obras de infraestrutura.

O autor do requerimento para realização do debate é o deputado Alex Santana (Republicanos-BA). Para ele, o maior potencial do Exército é na execução de obras de grande porte e complexidade, especialmente em áreas remotas e de difícil acesso, onde não há interesse ou viabilidade econômica para a iniciativa privada.

"O Exército se destaca não só pela qualidade das obras, mas também pela conformidade ambiental e pela capacidade de atuar em situações arriscadas, diminuindo os gargalos de infraestrutura", afirmou.

Para falar sobre o assunto, a comissão convidou o diretor de Obras de Cooperação, representando o Exército Brasileiro, general Rogério Cetrim de Siqueira.

A audiência ocorre às 9 horas, no plenário 11.