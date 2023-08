Audiência discute propostas do governo para o esporte amador

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados recebe na quarta-feira (16) o secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Thiago Martins Milhim. O objetivo é discutir as ações e propostas da secretaria, que é vinculada ao Ministério do Esporte.

O debate atende a requerimento da deputada Nely Aquino (Pode-MG). Ela destaca a importância de os parlamentares conhecerem melhor as áreas finalísticas da pasta comandada por Ana Moser.

A reunião será realizada no plenário 4, às 13 horas.