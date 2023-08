Comissão debate mobilidade urbana sob o olhar do ciclista e do pedestre

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara do Deputados discute, nesta terça-feira (15), a mobilidade urbana sob o olhar do ciclista e do pedestre. O debate foi solicitado pelo deputado Jonas Donizette (PSB-SP).

O parlamentar destaca que o objetivo é discutir as causas e estatísticas da violência no trânsito, especialmente situações que envolvam os ciclistas. "Além de tratar do planejamento da mobilidade urbana e de medidas que garantam a segurança no trânsito, como o cumprimento da Lei do Pnatrans, pretendemos debater o incentivo do uso da bicicleta como meio de transporte", afirma Jonas Donizette.

Foram convidados, entre outros:

- a representante do Bike é Legal Renata Falzoni;

- o vereador de Porto Alegre (RS) Marcelo Sgarbossa; e

- a diretora Financeira da União de Ciclistas do Brasil (UCB), Ana Carboni.

O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido.