Comissão debate impacto das taxas de juros para micro e pequenas empresas

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (15) a taxa de juros e impacto da inflação para as micro e pequenas empresas.

O deputado Jorge Goetten (PL-SC), que solicitou o debate, lembra que o Brasil vem passando por um ciclo de elevação das taxas de juros desde meados de 2022, quando a Taxa Selic passou de 2% ao ano para o patamar atual de 13,75% ao ano, valor que vem sendo mantido nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central.

"Vem surgindo diversos questionamentos sobre a necessidade e a propriedade de se manter as taxas de juros neste nível. Quais seriam os motivos para este aumento? Qual o impacto da taxa de juros na inflação brasileira? Quais são as ações que poderiam levar a uma redução nas taxas de juros? Quais políticas alternativas poderiam ser adotadas para esta redução e para incentivar o crescimento econômico com estabilidade?", questiona Goetten.

Ele acrescenta que as taxas de juros em patamares tão elevados no Brasil são motivo de grande preocupação, uma vez que desincentivam os investimentos, encarecem o crédito para empresas e famílias e aumentam o custo de rolagem da dívida pública, agravando ainda mais o quadro fiscal.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o diretor-executivo de Economia Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Rubens Sardenberg;

- o presidente da Confederação das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe), Ercílio Santinoni; e

- o secretário Especial de Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo do MDIC, Milton Coelho.

O debate será realizado à 15 horas, no plenário 5.