Comissão debate alto índice de roubo de fios de cobre nas cidades brasileiras

Deputado Márcio Marinho pediu a realização do debate - (Foto: Billy Boss /Câmara dos Deputados)

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (15) para discutir o alto índice de roubo de fios de cobre nas cidades brasileiras.

O debate atende a requerimento do deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA). "Interrupção no fornecimento de energia, sinais de trânsito comprometidos, redes de telefonia inoperantes. Estes são alguns dos impactos causados pelo furto de fios de cobre no Brasil, crime cada vez mais frequente", disse.

Marinho ressalta ainda que os custos são altos para moradores e comerciantes. "Além de terem os serviços de energia e telefonia comprometidos, eles precisam arcar com os danos causados aos seus imóveis e a reposição do material furtado. Além disso, essa prática criminosa pode causar acidentes graves para quem a comete", afirma.

Foram convidados para debater o assunto com os parlamentares representantes dos ministérios da Justiça e dos Transportes; da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec); e da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

Confira a lista completa de convidados.

A audiência pública está marcada para as 10 horas, no plenário 14.