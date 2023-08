Seminário no Rio de Janeiro avalia deficiências do sistema de segurança pública do estado

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (10) um seminário sobre violência urbana na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (RJ). “O Estado do Rio de Janeiro registra índices alarmantes de violência urbana, fenômeno já reconhecido como uma verdadeira epidemia de crimes, o qual angustia a todos os cidadãos de bem”, afirmou o presidente do colegiado, deputado Sanderson (PL-RS).

“Muito se tem discutido acerca das medidas, ações e políticas públicas que devem ser implantadas ou aperfeiçoadas com o fito de assegurar a necessária segurança à população carioca”, disse o deputado, acrescentando que o seminário pretende buscar soluções para enfrentar as deficiências do Sistema de Segurança Pública fluminense.

A realização do evento foi sugerida pelo deputado General Pazuello (PL-RJ).