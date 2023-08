Deputados analisam projeto que estabelece multa para bancos que fizerem empréstimos consignados sem autorização expressa do beneficiário do INSS

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 2131/07, que estabelece multa para instituições financeiras no caso de realização de empréstimos consignados sem autorização expressa do beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou de servidor público.

Segundo o texto da deputada Laura Carneiro, a regra valerá também para operações de financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil. A multa será de 10% se a instituição não provar que houve engano justificável ou fraude.

