Congresso Nacional comemora os 150 anos de Santos Dumont nesta quarta

O Congresso Nacional vai promover uma sessão solene na quarta-feira (28), às 9h, para celebrar o 150º aniversário de nascimento do inventor Alberto Santos Dumont (1873-1932), um dos pioneiros da aviação. A sessão foi um pedido ( REQ 8/2023 ) do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG).

Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873 na cidade então chamada Palmyra (MG) — que depois passou a se chamar Santos Dumont, em homenagem ao inventor. Ele morava na França quando desenvolveu o 14-Bis, avião que fez o primeiro voo autopropulsionado da história, em 1906. Santos Dumont é um dos patronos da Força Aérea Brasileira (FAB) e foi incluído pelo Congresso Nacional noLivro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

No requerimento, Pacheco e Faria destacam que Santos Dumont foi responsável por muitos avanços tecnológicos e era também conhecido por seu espírito humanista. Após a 1ª Guerra Mundial, ele escreveu à Liga das Nações conclamando esforços para que aviões não fossem mais usados para finalidades militares.

“Seu legado como pioneiro da aviação e defensor dos valores humanitários continua a inspirar e influenciar as pessoas em todo o mundo. Foi um dos maiores inventores do mundo e e? um dos brasileiros mais ilustres de todos os tempos”, afirmam os parlamentares.