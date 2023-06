Comissão do Hidrogênio Verde faz audiência no Ceará

A Comissão Especial sobre Hidrogênio Verde (CEHV) fará nesta segunda-feira (26) uma audiência pública no Porto de Pecém, no litoral oestedoCeará.

A audiência, com representantes de órgãos governamentais, do setor produtivo, do terceiro setor e da academia, está prevista no plano de trabalho da comissão, que também prevê uma visita ao porto. O debate está marcado para as 10h.

Foram convidados para a audiência o governador do Ceará, Elmano de Freitas; o deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará; o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho; o presidente do Complexo Portuário de Pecém, Hugo Figueiredo; o prefeito de Caucaia (CE), Vitor Valim; e o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelo Ferreira Teles.

Também foram convidados o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante; o professor André Bueno, do Laboratório de Hidrogênio e Máquinas Térmicas da Universidade Federal do Ceará (UFC); a professora Carla de Andrade, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFC; o professor Fernando Antunes, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC; e o professor Edílson Sá Júnior, do Instituto Federal do Ceará. Todos confirmaram presença na audiência.

A comissão

A comissão especial sobre hidrogênio verde foi criada em 14 de março pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o objetivo de fomentar o hidrogênio verde como fonte energética no Brasil . Segundo o ato de Pacheco, é preciso avaliar políticas públicas e priorizar as propostas em tramitação no Congresso sobre o tema. A comissão é temporária e vai funcionar em 2023 e 2024. O colegiado é presidido pelo senador Cid Gomes (PDT-CE).

O hidrogênio verde é uma solução energética que tem ganhado espaço estratégico em governos e em empresas. Isso porque une a possibilidade de descarbonizar a economia (reduzir a emissão de gás carbônico pelas atividades econômicas) com as vantagens de ter o hidrogênio como fonte de energia.