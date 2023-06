Senador Irajá defende implantação da hidrovia Arco Norte

O senador Irajá (PSD-TO) destacou, em pronunciamento na quarta-feira (21), a importância do Grupo de Relacionamento com o Brics para tratar da implementação da Hidrovia do Arco Norte. A hidrovia do Arco Norte é uma logística de transporte que tem como objetivo diminuir a demanda nos portos da região Sudeste, aproximar produtores nacionais e fomentar a economia dos estados envolvidos na obra.

— Temos a oportunidade de ter no Brasil o Mississippi, o mesmo rio Mississippi que tem nos Estados Unidos, que escoa 92% da produção americana de grãos. Por isso os Estados Unidos são competitivos na produção de alimentos. Não é em função da eficiência dos produtores americanos; é em função, da eficiência da logística americana, que se deve em grande parte a esse Rio Mississippi. Temos a mesma oportunidade de ter um "Mississippi" do Brasil operando na região do Matopiba, na região do Arco Norte brasileiro — declarou.

De acordo com o senador Irajá, essa é uma obra estratégica para a economia do país, já que se trata do transporte mais barato e ambientalmente mais sustentável que existe. O parlamentar disse que o custo de transporte de uma tonelada de soja por meio terrestre é de US$ 107, enquanto o custo de transporte por meio de hidrovia custa US$ 55. No entanto, apenas 6% da produção brasileira é escoada pelas hidrovias, o que, em sua visão, é muito pouco, considerando o potencial que o país tem de exploração das rios, como os das bacias do Tocantins e do Araguaia e seus afluentes.

— Estamos falando de 1,2 mil quilômetros de hidrovias de um rio navegável, que é o Rio Tocantins e o Rio Araguaia, onde toda a produção do Arco Norte, quase 55 milhões de toneladas, poderá ser escoada pela hidrovia do Rio Tocantins, que é a metade do custo do transporte rodoviário. Do ponto de vista ambiental, é muito mais racional, porque vamos deixar de emitir gás carbônicona atmosfera em função do combustível fóssil, que é o que movimenta os caminhões, e deixaremos de ter milhares de caminhões rodando no Brasil, transportando grãos, porque passarão a ser transportados na hidrovia — afirmou.