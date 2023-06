Trad registra convite para participar do Innova Summit

O senador NelsinhoTrad(PSD-MS) registrou, em pronunciamento nesta quarta-feira (21), que foi convidado para comparecer na abertura do Palco Arena Internacional do Innova Summit, em Brasília. A conferência é considerada um dos maiores eventos latino-americanos de inovação, conhecimento, disrupção, empreendedorismo, tecnologia, networking e oportunidades de negócio.

Trad destacou que o eventode aproximação de negócios internacionais é promovido pelo Instituto Jovem Exportador,que inclui em seu portfólio o projeto Jovem Empresa Exportadora Rural, destinado a promover a cultura de empreendedorismo inovador no meio rural. Para o senador, esse é um incentivo fundamental para garantir ainda mais a sustentabilidade e promover a exportação da commodities brasileiras.

— Foi uma grata surpresa saber que o tema dessa abertura é o agronegócio, dada a vocação do estado do Mato Grosso do Sul para esse importante ramo da economia brasileira — disse.