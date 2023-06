Indicado à embaixada na Itália é aprovado no Plenário

O Plenário do Senado confirmou nesta quarta-feira (21) o nome de do diplomata Renato Mosca de Souza para a chefia da embaixada brasileira em Roma, capital da Itália. A indicação ( MSF 29/2023 ) será comunicada ao governo federal. Foram 48 votos favoráveis e 6 contrários.

A embaixada em Roma também atende as relações do Brasil com as repúblicas de San Marino e Malta.

Atualmente,Renato Mosca de Souza é cônsul-geral do Brasil em Vancouver, no Canadá. Antes, foi embaixador na Eslovênia e chefe do cerimonial da Presidência da República, entre outros postos.

O relatório pela aprovação, elaborado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e apresentado pelo senador Cid Gomes (PDT-CE), destacou o estoque expressivo de investimentos de empresas italianas na economia brasileira, além da relevância do comércio bilateral.Apenas entre janeiro e março de 2023, as trocas bilaterais alcançaram US$ 2,5 bilhões.

Em relação às trocas bilaterais, Renato Mosca de Souza ressaltou, durante a sabatina na Comissão Relações Exteriores (CRE) , que o comércio entre os dois países está em expansão.