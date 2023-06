Zequinha se preocupa com falta de estrutura para realizar COP-30 em Belém

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (20), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a realização da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30), em 2025, em Belém, capital paraense. O parlamentar ressaltou que a conferência é considerada a "maior e mais importante" cúpula mundial relacionada ao clima do planeta, com expectativa de movimentar cerca de 25 mil pessoas.

Zequinha afirmou estar preocupado com as condições atuais de Belém em relação à saúde, segurança e saneamento básico. Segundo o senador, a cidade ocupa a 7ª pior posição no ranking de índice de saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil.

— Não se pode ter apenas 3,63% da sua população contando com o serviço de tratamento de esgoto. Apenas 3,63%! Essa é uma situação complicadíssima. Não se investe no tratamento de esgoto e, pior, do total da água tratada em Belém, 45,17% se perde antes de chegar ao consumidor final. Quer dizer, metade da água tratada não chega ao seu destino. É ligação clandestina, é cano quebrado, é vazamento, etc. Isso é difícil. Você não tem serviço de esgoto e você não tem, praticamente, água tratada.

O parlamentar disse esperar que o evento traga investimentos à cidade e deixe “algum legado à capital paraense e à região metropolitana, proporcionando obras estruturantes importantes”.

— Quem conhece as periferias de Belém, quem conhece os canais de Belém, principalmente durante a estação chuvosa, sabe como isso dói na vida daquelas pessoas que moram nas regiões dos canais. Isso é muito complicado. Então, eu espero que o governador do estado possa dar as mãos ao governo federal e programar uma COP dentro dos moldes que a gente espera e que isso possa deixar um legado para o nosso estado, especialmente para a nossa gente que mora em situação de vulnerabilidade social— disse.