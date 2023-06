CPMI ouvirá na quinta condenado por planejar atentado em Brasília

Aeroporto Internacional de Brasília foi alvo de atentado com caminhão-bomba na véspera do Natal de 2022; bomba foi recolhida em caminhão de combustível que iria para o terminal - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A CPMI do 8 de Janeiro vai se reunir na quinta-feira (22), a partir das 9h, para inquirir duas testemunhas relacionadas ao atentado a bomba próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, em 24 de dezembro de 2022. Além de George Washington de Oliveira Sousa, que foi condenado por participar do atentado, será ouvido o perito responsável pela elaboração do laudo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Valdir Pires Dantas Filho. A convocação de ambos atente aos requerimentos da relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Na primeira parte da reunião será ouvido o perito ( REQ 823/2023 ). Valdir Pires Dantas Filho prestará depoimento na condição de autoridade responsável pela condução das investigações policiais sobre o ocorrido no dia 24 de dezembro. Naquele dia, véspera de Natal, a polícia recolheu uma bomba que estava em um caminhão de querosene nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. O caminhão entraria no terminal aéreo e, segundo as investigações, só não foi acionada por causa de um erro técnico.

Após a oitiva do perito, a CPMI vai inquirir George Washington de Oliveira Sousa ( REQ 844/2023 ). O extremista foi preso horas após a polícia ter recolhido os explosivos. George Washington segue preso e é um dos três condenados pela 8ª Vara Criminal de Brasília por planejar o atentado a bomba.

Ouvir as duas testemunhas faz parte da linha investigatória estabelecida pela relatora no plano de trabalho, que começa pelos fatos anteriores aos ataques de 8 de janeiro contra os Poderes da República. Eliziane pretende investigar a cronologia fatos e sua correlação com os ataques.

"Tal como proposto no plano de trabalho apresentado a esta comissão, pretende-se que as nossas atividades se iniciem com a dissecação dos fatos que norteiam duas importantes datas [blitz nas rodovias federais no segundo turno das eleições e os fatos em dezembro 2022], consubstanciadas em oitivas e requerimentos de informações, a partir das quais se espera, como natural desdobramento, a investigação dos demais fatos elencados no requerimento que embasou a instauração desta CPMI", afirma a senadora na justificativa do requerimento.

As oitivas serão realizadas no Plenário 2, na Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Silvinei

A CPMI inicia a primeira fase de depoimentos nesta semana. O primeiro a ser ouvido, na terça-feira (20), será o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. Até o momento, a comissão aprovou a convocação de 36 pessoas para prestarem depoimento na condição de testemunha, no entanto essa lista poderá ser ampliada. Ainda na terça-feira serão votados 21 requerimentos de convocação, entre os nomes sugeridos estão o do ex-ministro chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias e do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha.