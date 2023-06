Senado celebra Dia Mundial do Desporto Olímpico na sexta

O Senado fará uma sessão especial para comemorar o Dia Mundial do Desporto Olímpico no próximo dia 23, a partir das 14h. A celebração atende a requerimento ( RQS 51/2023 ) da senadora Leila Barros (PDT-DF) e outros parlamentares.

Para a senadora, “o movimento olímpico é fundamental para inspirar as novas e as velhas gerações” para a prática de esportes.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação social e econômica. As práticas esportivas têm o poder de educar e desenvolver nossa juventude. Além disso, o esporte representa um aliado nas políticas públicas voltadas para saúde, bem-estar e cidadania para a sociedade em geral”, afirma Leila Barros no requerimento.

No ordenamento jurídico nacional, o Dia Mundial do Desporto Olímpico foi instituído pela Lei 9.615 de 1998 . Durante este dia, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) costuma realizar a chamada "Semana Olímpica" em diversas cidades do país.